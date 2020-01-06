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Католики отмечают праздник Трех королей

  • 6.01.2020, 21:00
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Католики отмечают праздник Трех королей
Фото: «Белсат»

В костелах освящают кусочки мела, которыми верующие после напишут на дверях имена волхвов.

Католики Римского обряда отмечают сегодня Богоявление, или праздник Трех королей. В костелах освящают кусочки мела, которыми верующие после напишут на дверях имена волхвов, которые, согласно Библии, пришли приветствовать Спасителя две тысячи лет назад, пишет «Белсат».

Торжественную мессу в гродненском Фарном костеле провел настоятель о. Ян Кучинский. В проповеди он говорил о том, что визит в Вифлеем трех волхвов (или трех королей), описанный в Евангелиях, является символом поклонения языческого мира Богу, который пришел в образе Христа.

Главный римско-католический храм в Гродно оказался полностью заполнен верующими. Пока в алтарной части читались молитвы и отрывки из Библии, у дверей немолодому охраннику приходилось выгонять группы туристов и делать замечания беззаботным парочкам: «Здесь нельзя обниматься, вы в костеле, а не в доме культуры!»

Шифр «К+М+Б» – что это?

«Пусть каждому верующему засияет звезда надежды, как когда-то засияла королям, которые пришли поклониться новорожденному Спасителю. Буквы, которые вы напишете на дверях своих домов, нужны, чтобы каждый знал, что за дверью сможет найти Христа», – объяснил присутствующим священник.

После службы настоятель освятил кусочки мела, которые принесли с собой верующие.

По традиции, католики пишут мелом в начале каждого нового года на дверях своих домов «K + M + B» и цифру наступившего года. Это первые буквы имен волхвов (или королей): Каспар, Мельхиор и Бальтазар.

Праздник Трех королей также начинает визиты священника к верующим своего прихода для освящения квартир.


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