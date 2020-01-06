Генсек НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие 6.01.2020, 21:13

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Йенс Столтенберг

Сегодня состоялась встреча послов стран-членов НАТО относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что все страны-члены Альянса едины относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи послов стран-членов НАТО относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает "Европейская правда".

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана", - отметил Столтенберг.

По его словам, на встрече Соединенные Штаты проинформировали союзников о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Столтенберг отметил, что на протяжении многих лет все союзники выражали обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана во всем регионе.

"На нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт никому не нужен", - сказал генсек НАТО.