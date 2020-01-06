Пираты захватили нефтяное судно у берегов Нигерии с россиянами на борту 4 6.01.2020, 22:00

Пираты взяли в заложники трех членов экипажа.

В Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, и взяли в заложники трех членов экипажа, передает РБК со ссылкой на агентство Sahara Reporters.

По данным издания, они похитили двоих россиян и одного индуса. Информацию подтверждает местный портал The Premium Times.

Нападение произошло ночью 2 января. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются.