закрыть
6 января 2020, понедельник, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Пираты захватили нефтяное судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

4
  • 6.01.2020, 22:00
Пираты захватили нефтяное судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты взяли в заложники трех членов экипажа.

В Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой подводных трубопроводов, и взяли в заложники трех членов экипажа, передает РБК со ссылкой на агентство Sahara Reporters.

По данным издания, они похитили двоих россиян и одного индуса. Информацию подтверждает местный портал The Premium Times.

Нападение произошло ночью 2 января. На земснаряд направились шесть членов спасательной группы, но между ними и нападавшими завязалась перестрелка, в результате которой четыре сотрудника ВМС погибли. Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин