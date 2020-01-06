Расписание богослужений на Рождество в Минске
- 6.01.2020, 22:54
Православные верующие празднуют Рождество Христово.
Свято-Духов кафедральный собор
(ул. Кирилла и Мефодия, 3)
7 января
0.00 - Божественная литургия (ночная)
6.40 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя)
9.40 - Часы
10.00 - Божественная литургия (поздняя)
Петропавловский собор
(ул. Раковская, 4)
7 января
2.00 - Часы
2.20 - Божественная литургия (ночная)
6.30 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя)
9.30 - Часы
10.00 - Божественная литургия (поздняя)
Приход храма благоверного князя Александра Невского
(ул. Козлова, 11)
7 января
0.00 - Часы
0.20 - Божественная литургия (ночная)
8.40 - Часы
9.00 - Божественная литургия (поздняя)
Свято-Елисаветинский монастырь
(ул. Выготского, 6)
7 января
0.40 - Часы
1.00 - Божественная литургия (ночная), (Державный храм)
6.40 - Часы
7.00 - Божественная литургия (ранняя), (Елисаветинский храм)
8.40 - Часы
9.00 - Божественная литургия (поздняя), (Державный храм)