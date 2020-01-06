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Расписание богослужений на Рождество в Минске

  • 6.01.2020, 22:54
Расписание богослужений на Рождество в Минске
Свято-Елисаветинский монастырь

Православные верующие празднуют Рождество Христово.

Свято-Духов кафедральный собор

(ул. Кирилла и Мефодия, 3)

7 января

0.00 - Божественная литургия (ночная)

6.40 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя)

9.40 - Часы

10.00 - Божественная литургия (поздняя)

Петропавловский собор

(ул. Раковская, 4)

7 января

2.00 - Часы

2.20 - Божественная литургия (ночная)

6.30 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя)

9.30 - Часы

10.00 - Божественная литургия (поздняя)

Приход храма благоверного князя Александра Невского

(ул. Козлова, 11)

7 января

0.00 - Часы

0.20 - Божественная литургия (ночная)

8.40 - Часы

9.00 - Божественная литургия (поздняя)

Свято-Елисаветинский монастырь

(ул. Выготского, 6)

7 января

0.40 - Часы

1.00 - Божественная литургия (ночная), (Державный храм)

6.40 - Часы

7.00 - Божественная литургия (ранняя), (Елисаветинский храм)

8.40 - Часы

9.00 - Божественная литургия (поздняя), (Державный храм)


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