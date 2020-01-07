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Белорусскоязычная Снегурочка: чтобы попасть в детский сад, нужна кипа документов

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  • 7.01.2020, 8:32
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Белорусскоязычная Снегурочка: чтобы попасть в детский сад, нужна кипа документов
Иллюстрационное фото tut.by

Это выглядит очень странно.

Гостья программы «Беседа» на телеканале «Белсат» уже много лет работает аниматаром и рассказывает о подводных камнях этого бизнеса. Вероника Савось уже много лет организует детские праздники на белорусском языке.

Чаще всего она исполняет роль клоуна или Феи, а во время новогодних праздников – Снегурочки. Заказов хватает как от белорусскоязычных родителей, так и от русскоязычных. А вот попасть в детский сад, даже если родители письменно выразили свое согласие, непросто.

«И мне, и детскому саду нужно предоставить очень много документов, – говорит Вероника Савось, показывая в студии составленный чиновниками список, который занимает полторы (!) страницы формата А4. – Даже если документы готовы, они [чиновники – ред.] придираются ко всему».

Так, в этом году в районном отделе образования не понравилось, что в подписанном родителями согласии на приглашение аниматора рядом с фамилиями вместо имен и отчеств были традиционно указаны инициалы. В прошлом году инициалов было достаточно, а тут пришлось переделывать.

«Получается, надо родителей просить снова подписать бумагу, так как эта в районном отделе образования не понравилась. Это выглядит очень странно. И это только один документ», – приводит пример гостя студии.


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