Клоун всея Руси 18 7.01.2020, 8:39

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Прекрасная иллюстрация от барина, который вышел на прогулку.

Клоун всея путинской РФ Владимир Жириновский, запустив прямой эфир в своем официальном аккаунте в Instagram, раздал тысячные купюры на Красной площади, приговаривая при этом:

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы!»

Многие граждане, толкаясь и отпихивая друг друга, жадно хватали деньги из рук политика и благодарили его, пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

Прекрасная иллюстрация того, какой путинская РФ входит в новое десятилетие: с одной стороны — окончательно обнаглевшие, потерявшие связь с реальностью и почувствовавшие себя новыми дворянами, да боярами — чиновники, а с другой — нищий, лишившийся лица и чувства собственного достоинства народ, готовый ради крох с царского стола терпеть унижения и насмешки.