Лукашенко зажат в тисках 13 7.01.2020, 8:50

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Источник: racyja.com

Чем будет платить диктатор?

Беларусь впервые вступила в новый, 2020 год, не имея долгосрочных контрактов на поставку ни российского газа, ни нефти.

Минск с апреля 2017 года пытается пересмотреть условия поставок российского газа с тем, чтобы сблизить их с российскими. Также на протяжении всего этого времени белорусское руководство пыталось получить компенсацию за налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также пролонгировать схему так называемой перетаможки нефти. Кроме того, на финише года белорусская сторона продолжила торг за пересмотр формулы цены поставок российской нефти.

Однако пока Лукашенко не смог добиться результата ни по одной из торгуемых позиций.

На этот раз Москва заняла жесткую позицию и ни на йоту не отступила от своей позиции. Официальный Минск к этому не готов, пишет на сайте «Наше мнение» специалист по сырьевым рынкам Татьяна Маненок.

Цена на газ известна только на два месяца

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко в начале декабря заявил, что если интеграционные карты вступят в силу с 1 января 2021 года, то вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет снят полностью. Так как это может случиться только через год, то белорусская сторона считает, что цена на газ для Беларуси должна быть снижена уже в 2020 году, – «чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства».

Как заявил Семашко, чтобы двигаться в направлении сближения цен на газ со Смоленской областью, в 2020 году нужно пройти «хотя бы половину этого пути». Это означает, что белорусская сторона уже сейчас настаивает на скидке примерно 30 долларов к действующей цене на газ в 127 долларов за тыс. куб.

Москва с таким подходом не согласилась, и переговоры зашли в тупик.

В результате председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в последние часы 2019 г подписали протокол о ценах на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года. В течение января-февраля 2020 года цена поставок российского газа для Беларуси сохранится на уровне 127 долларов за тыс. кубометров.

Отметим, что после сочинской встречи правителей посол Беларуси в России 7 декабря Владимир Семашко обнадежил, что вопрос по цене российского газа для Беларуси «должен быть решен в ближайшие две недели». Однако решить этот вопрос не удалось.

Эта тема также обсуждалась на встрече Лукашенко и Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге. После которой Лукашенко заявил, что «Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям».

Однако спустя две недели ничего не изменилось. 31 декабря снова состоялся почти часовой разговор Лукашенко и Путина. Вслед за чем были даны поручения пописать промежуточный протокол по поставкам природного газа в Беларусь на первые два месяца 2020 года.

После чего «союзники» снова продолжат газовый торг.

Беларусь торгуется за скидку к цене нефти

С 1 января 2020 года российские компании приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ в отсутствие подписанных контрактов с белорусской стороной. Причем, сами компании, имея подписанный баланс об индикативных поставках в Беларусь 24 млн тон нефти в 2020 году, готовы начать поставки сырья на белорусские НПЗ. Но белорусскую сторону не устраивает сложившаяся формула ценообразования на импортируемую российскую нефть.

Сейчас цена нефти для Беларуси формируется по специальной формуле. В ней для расчета цены на нефть для Беларуси берутся среднемесячные котировки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек (от белорусско-российской границы до белорусских НПЗ). Кроме того, в расчетах предусмотрен размер премии (по оценкам, около 10 долларов за тонну) для российских нефтяных компаний, поставляющих нефть в Беларусь. Белорусская сторона хочет изменить формулу путем корректировки премии с учетом ухудшения ее качественных характеристик. Однако пока договориться с российскими нефтяниками не удалось.

Для белорусской стороны сейчас очень важно добиться подвижек хотя бы по этой позиции. Ведь в 2020 году цена на российскую нефть для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ повысится на 17,7 долларов за тонну (при мировой цене 60 долларов за баррель). В результате цена российской нефти для Беларуси с учетом реализации очередного этапа налогового маневра уже достигла 83% от мировой, хотя в прошлом году она составляла 80%.

Цена этого вопроса для Лукашенко настолько высока, что в торге за более приемлемую цену ему пришлось даже пожертвовать загрузкой отечественных НПЗ и, как следствие, остановить отгрузку нефтепродуктов на экспорт. Сейчас Мозырский НПЗ и «Нафтан» работают на минимальной технологической загрузке своих мощностей (по оценкам, около 30%) и рассчитывают «продержаться» в таком режиме около 10 дней.

Сомнительные альтернативы

На фоне безрезультатных переговоров по нефти Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса, на котором поручил правительству и «Белнефтехиму «в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну», а также дал поручение обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о поставке альтернативной нефти по нефтепроводу «Дружба».

Однако коммерческий смысл таких поставок сомнителен. Ведь до завершения в 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли РФ (к этому времени российская нефть достигнет уровня мировой цены), а также до финиша ключевых этапов модернизации отечественных НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан» в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию новые установки) альтернативная нефть обойдутся Минску дороже российской. Готов ли Лукашенко платить такую цену в непростой экономической ситуации в год «президентской кампании» и как он будет платить – большой вопрос.