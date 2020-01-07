10 лучших фильмов для создания рождественского настроения 7.01.2020, 9:44

Простые истории помогут снова поверить в чудо и ощутить дух праздника.

Рождество - один из самых светлых праздников в году, когда даже те, кто, казалось бы, разочаровался в жизни, втайне ждут чуда и надеются на лучшее. Чтобы в полностью ощутить атмосферу праздника, можно посмотреть фильмы, которые с детства, а может и совсем недолгое время, приносят то невероятное чувство, которое дарит череда зимних праздников, пишет zn.ua.

"Один дома"

Пожалуй, ни один Новый год не обходится без того, чтобы не посмотреть на приключения Кэвина, который по оплошности близких остался дома на Рождество. Несмотря на это, храбрый мальчик смог не только пережить праздник, но и спасти свой дом от грабителей. И, конечно, в этой истории есть не только комедийная составляющая, но и глубокий посыл, который напоминает нам, что внешность может быть обманчива и всем нам нужна любовь родных и близких.

"Крепкий орешек"

Несмотря на то, что сюжет фильма нельзя назвать праздничным, он ассоциируется с Новым годом и Рождеством вот уже 31 год. Вероятно, потому, что его действие происходит именно на Рождество. А еще именно "Крепкий орешек" сделал популярным Брюса Уиллиса и стал дебютом в кино Алана Рикмана.

"Гринч"

Мультик стал новым взглядом на историю Гринча, который не любил Рождество и решил испортить праздник жителям городка, которые усиленно к нему готовились. Поэтому он решает украсть праздник.

"Привет семье"

Старший из детей большого семейства Стоунов привозит на Рождество свою невесту, чтобы познакомить ее с родными. Есть только небольшой нюанс, она совсем не похожа на его близких и ей приходится нелегко. Фильм отлично показывает, что, несмотря на то, что все мы разные, всем нужна любовь, поддержка, и то, что иногда то, что нам нужно, находится совсем рядом.

"Пока ты спал"

История о том, что в новогодние праздники могут исполнится все самые заветные желания, правда, не всегда так, как того хочется. Люси работает на станции метро и влюблена в пассажира, который каждое утро проходит мимо нее. В один из предпраздничных дней она спасает незнакомцу жизнь, но тот оказывается в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невесту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера. И пока ничего не подозревающий "жених" спит, его "невеста" уже не верит в прекрасный сон.

"Интуиция"

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.

"Отпуск по обмену"

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Они знакомятся друг с другом через интернет и решают на праздники поменяться домами.

"Рождественская история"

Джим Керри озвучил старого и злого Эбенезера Скруджа, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

"Семьянин"

Успешному бизнесмену Джеку судьба преподносит возможность осознать, что для него важнее: жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели "Феррари" и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек у "Большого Эда", покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене, но быть мужем и отцом.

"Реальная любовь"

Истории нескольких людей, которые, казалось бы, никак не связаны друг с другом, но каждый из которых ищет или пытается удержать настоящую любовь. Романтическая атмосфера фильма сочетается с непередаваемым духом Рождества.