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Беларусь окутали теплые воздушные массы

  • 7.01.2020, 9:46
Беларусь окутали теплые воздушные массы

Какой будет погода?

Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.

По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На некоторых дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет следующие значения в регионах:

Брест +1..+3°С;

Витебск 0..+2°С;

Гомель +1..+1°С;

Гродно +1..+3°С;

Могилев 0..+2°С;

Минск 0..+2°С.


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