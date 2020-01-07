Беларусь окутали теплые воздушные массы
- 7.01.2020, 9:46
Какой будет погода?
Сегодня погоду на территории страны будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы.
По прогнозам Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На некоторых дорогах ожидается гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Столбик термометра днем покажет следующие значения в регионах:
Брест +1..+3°С;
Витебск 0..+2°С;
Гомель +1..+1°С;
Гродно +1..+3°С;
Могилев 0..+2°С;
Минск 0..+2°С.