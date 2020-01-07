Греция придумала, как вернуть своих специалистов из-за рубежа 7.01.2020, 10:10

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Но хотят ли они возвращаться?

Правительство Греции принимает меры, чтобы вернуть уехавших из страны высококвалифицированных специалистов, сообщает dw.com.

Среди прочего, им обещают зарплату в 3000 евро. Но хотят ли они возвращаться?

33-летний Димитрис и шестеро его друзей уехали из Греции в поисках работы вскоре после того, как там разразился долговой кризис. Несколько лет страна жила в условиях жесткой экономии. Полгода назад премьер Греции Ципрас ушел в отставку, а новое греческое правительство во главе с Кириакосом Мицотакисом заявило о том, что намерено восстанавливать экономику и способствовать возвращению в страну высококвалифицированных специалистов. С этой целью оно разработало специальный план, согласно которому те из них, кто вернется в Грецию, могут рассчитывать на зарплату не менее 3000 евро в месяц.

Четверо друзей Димитриса уже вернулись обратно в Афины, где нашли работу или открыли свой бизнес. Однако сам Димитрис, экономист, получивший образование в Великобритании и работавший над инвестиционными проектами в ряде транснациональных компаний в Испании, пока выжидает. "Я посмотрю, как будут развиваться события, прежде чем начинать паковать чемоданы, - говорит он по телефону из Мадрида. В целом план правительства он одобряет: - Это хороший шаг. Если высококвалифицированные специалисты вернутся в Грецию, они могут зарабатывать деньги не только для себя, но и для своей страны".

Что предлагает правительство?

План правительства по возвращению в страну высококвалифицированных специалистов получил название Rebrain Greece. Согласно ему те, кто вернется на родину, гарантированно получат трудовой договор на два года. Первый год 75 процентов зарплаты им будет выплачивать государство.

В первую очередь правительство постарается вернуть высококвалифицированных сотрудников и ученых в возрасте от 25 до 40 лет. В Греции надеются, что до февраля в страну вернутся 500 человек. Но спустя неделю после того, как министерство труда призвало греческие компании поддержать эти усилия, предлагая возвращающимся специалистам выгодные договоры, только 10 фирм представили конкретные предложения.

"Мы ожидаем, что интерес будет нарастать, - говорит Константин Аграфидас из министерства труда. - Ничего подобного раньше не было. Это пилотный проект. Но мы настроены оптимистичны". По словам Аграфидаса, правительство планирует дополнительные льготы и надбавки по мере того, как будет увеличиваться количество вернувшихся специалистов. "На данной стадии главная цель - удовлетворить кадровые потребности высокотехнологичных компаний Греции", - поясняет Аграфидас.

Премьер Мицотакис приглашает греческих специалистов возвращаться из-за рубежа не только в частные компании, но и в государственные. Кроме того, формируя правительство, он привлек в него людей, у которых есть опыт работы в крупных международных компаниях, таких как Google и Microsoft. Григорис Зарифопулос ранее занимал должность менеджера в Google, а ныне - замминистр цифрового управления Греции. "Мы не надеемся, что изменения произойдут мгновенно, - говорит Зарифопулос. - Эти меры не смогут полностью решить проблему возвращения специалистов в страну, но это стимул и шаги в правильном направлении".

Почему греки не хотят возвращаться?

За последнее столетие Греция пережила две мощные волны эмиграции. Около 470 000 человек уехали из страны начиная с 2008 года. Трудовая миграция стала результатом ограничений по набору персонала в госсекторе, которых требовали условия договора о предоставлении международной финансовой помощи Греции от европейских партнеров и Международного валютного фонда.

Большую роль сыграли и прогнозы об ухудшающемся финансовом положении страны. По данным Банка Греции, как минимум 270 000 квалифицированных специалистов, включая врачей и инженеров в возрасте от 20 до 39 лет, в отсутствии перспектив покинули Грецию и нашли работу в Германии, Великобритании и Арабских Эмиратах.

Как показывают результаты недавних социологических исследований, не все специалисты, уехавшие из Греции во время кризиса, торопятся вернуться на родину. Четверо из десяти опрошенных не готовы к такому шагу. Половина из всех респондентов заявили, что задумаются о возвращении только в том случае, если им гарантируют зарплаты и условия труда, аналогичные тем, которые у них есть за рубежом.

"Восемь лет назад я уехал не потому, что мне не хватало 3000 евро в месяц", - говорит Йоргос Гоцинас, ведущий консультант по корпоративным коммуникациям, который эмигрировал в Великобританию и организовал там успешный бизнес-семинар по робототехнике и программированию для детей.

Его заставили уехать из Греции весьма туманные на тот момент перспективы обеспечить нормальную жизнь себе и своей семье. "Сейчас просить вернуться в Грецию тех, кто давно работает за границей, не реалистично. Возвращаться домой, чтобы иметь зарплату в 3000 евро? Спасибо, но нет", - говорит он.