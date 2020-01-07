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США готовят ответ на поддержку Россией узурпатора Мадуро

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  • 7.01.2020, 10:59
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США готовят ответ на поддержку Россией узурпатора Мадуро

Будут новые санкции?

Масштабная поддержка Россией незаконного правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не останется безответной, заявил в понедельник Эллиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы, сообщает Радио Свобода.

По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно "недооценили" уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70 процентов нефти, добываемой в Венесуэле.

Без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, "режим Мадуро не был бы у власти", заявил Эбрамс. "Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это", - подчеркнул специальный представитель Белого дома.

Эти заявления последовали на следующий день после того, как правительство Николаса Мадуро попыталось назначить нового главу Национальной ассамблеи, не допустив в помещение парламента депутатов от оппозиции, на которых приходится большинство мест. Этот демарш венесуэльских властей осудили Соединенные Штаты, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки, в том числе, Аргентина и Мексика, где у власти находятся левые правительства. По словам Эбрамса, на стороне Мадуро остаются лишь Россия, Куба, Китай и несколько диктатур, "он потерял поддержку даже со стороны левых в Латинской Америке".


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