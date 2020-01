SpaceX отправила на орбиту 60 спутников для раздачи интернета 5 7.01.2020, 11:15

Ракета Falcon успешно стартовала с мыса Канаверал.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink, передает nv.ua.

Многоразовая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Ранее сообщалось, что SpaceX может запустить свой сервис глобального интернета с помощью спутников Starlink уже в 2020 году.