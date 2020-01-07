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Бунт в управделами Лукашенко: как простые рабочие проучили диктатора

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  • 7.01.2020, 11:21
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Бунт в управделами Лукашенко: как простые рабочие проучили диктатора
Иллюстрационное фото

История массового выхода работников «Озерцо-логистик» из официального профсоюза.

В знак протеста 29 работников предприятия «Озерцо-логистик», структурнро входящего в ведение управделами Лукашенко, написали заявления о выходе из официального профсоюза, действующего на предприятии и входящего в ФПБ. Причина одна – недоверие к профсоюзам, пишет praca-by.

— Полностью дестабилизирована ситуация внутри коллектива. Люди не доверяют ни нанимателю, ни представителям официального профсоюза на предприятии, – говорит один из сотрудников.

По словам работников, среди тех, кто подал заявления на выход из официального профсоюза — грузчики, водители погрузчиков, кладовщики, заместители завскладом.

— Мы видим, что люди уже объединились. Это однозначно внутренняя победа. Заявления о выходе из официального профсоюза — прямое свидетельство того, что люди готовы бороться против бесчинства, против невыплаты зарплат, против отказа решать их проблемы.

Позиция людей простая — они хотят получать свою зарплату за достойный труд. Основную прибыль предприятию приносят простые работяги, – рассказывают работники «Озерцо-логистик».

В прошлом году из официального профсоюза вышло также около 20 человек. По имеющимся данным, написавшим заявление на выход поступали угрозы, что они не получат матпомощь и прочие «бонусы» от профсоюза.

— Но большинство и так ничего от официального профсоюза не получали! Какой смысл состоять в прогосударственном профсоюзе, платить туда взносы, если он не готов защищать своих членов?

Мы хотим, чтобы представители профсоюза на нашем предприятии занимались своей непосредственной работой. А они уклоняются. Более того — профсоюз на предприятии попросту лоббирует интересы нанимателя, – резюмировали сотрудники «Озерцо-логистик».


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