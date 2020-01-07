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Видеофакт: Как работают «Ниндзя», ликвидировавшие Сулеймани

  • 7.01.2020, 11:28
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Видеофакт: Как работают «Ниндзя», ликвидировавшие Сулеймани

Для проведения операции США использовали беспилотники за $30 миллионов.

Стало известно о том, что американские военные использовали модифицированные ракеты Hellfire R9X «Ниндзя» для уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани. Ракеты были доставлены к цели с помощью беспилотника, который стоит на вооружении армии США, пишет sprotyv.info.

MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС. Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года. Первый MQ-9 Reaper был поставлен ВВС США в марте 2007 года.

Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.

Может нести вооружение о 4 ракет «воздух — земля» AGM-114 «Хеллфайр» или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12).

Стоимость тактической единицы составляет приблизительно 30 миллионов долларов США в зависимости от конфигурации.

На вооружении ВВС США состоит 200 MQ-9A и 35 MQ-9 по состоянию на 2018 год.


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