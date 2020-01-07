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Герои меча и магии: лучшие фантастические саги для зимних праздников

  • 7.01.2020, 11:47
Герои меча и магии: лучшие фантастические саги для зимних праздников

Подборка книг, которые будет интересно почитать в Рождество.

Продолжается период новогодних и рождественских праздников, когда есть немало выходных, а кто-то из вас, возможно, взял отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и насладиться чтением. Поэтому в сегодняшнем обзоре предлагаем познакомиться с двумя сериями книг, которые непременно перенесут вас в мир приключений, сражений и магических дуэлей, пишет segodnya.ua.

Джон Рональд Руэл Толкин «Властелин колец»

"Властелин колец" – это эпическое полотно с битвами, путешествиями, опасностью, поисками себя и истины, персонажами, представляющих различные народы, а то и расы. Однако, это еще и рассказ о верной дружбе, любви, которая преодолевает все препятствия, чувстве долга, рыцарском благородстве, подлости, ненависти и вражде. Поэтому неудивительно, что произведение, которое было написано автором после потери почти всех своих друзей на фронтах Первой мировой войны, захватывает нас до сих пор. В украинском переводе трилогия появилась несколько лет назад, а раньше украинский читатель знакомился с этим эпическим романом других языках.

"Властелин колец" – это целый мир со своей мифологией и различными искусственными языками, которые придумал автор. Поэтому неудивительно, если после прочтения этого романа вам захочется записаться, например, на курсы эльфийской языка или приобрести книгу по скандинавской мифологии.

Толкин, с одной стороны, не придумал ничего нового – у него есть персонаж маг Гэндальф, который очень похож на известного Мерлина или король, который еще не стал королем, и проходит своеобразную инициацию, или принцесса, которая верно ждет своего суженого с войны. С другой стороны, он "перетасовал" все известные к тому литературные композиции и узнаваемые образы в причудливый и прекрасный мир фантазии, где есть место магии, а герои дают своим мечам имена, как средневековые рыцари.

Основа истории – мощнейшее в мире кольцо, с помощью которого темный властелин покоряет своей черные воли народа и царства. Однако это кольцо оказывается у хоббитов – представителей мелкого роста народа, но духом хоббиты – совсем немаленькие, и здесь начинаются наши приключения. Удастся ли маленьким персонажам вместе с эльфами, гномами и людьми дойти до огромного вулкана, чтобы уничтожить кольцо, вы узнаете, когда прочтете все три книги этой удивительной трилогии, которые уже стали бестселлером всех времен и народов.

Также советуем после прочтения этой серии книг полистать различные иллюстрированные издания-энциклопедии, чтобы больше погрузиться в мир Толкина. Особенно рекомендуем посмотреть оскароносную серию фильмов режиссера Питера Джексона о невероятном мире – Средиземье.

Френк Герберт «Дюна»

Еще одна серия книг, которые уже стали культовыми, – это "Хроники Дюны", то есть собственно именно "Дюна" и ее продолжение. Американский писатель Френк Герберт озвучивает в своей серии романов вопрос выживания человека на других планетах, эволюции, экологии, сочетание религии, политики и власти.

На одной из планет, которую называют Дюной, добывают интересное вещество меланж, которое еще называют пряностями. Она составляет основу для экономики звездного пространства. Пряности также позволяет продлевать жизнь и частично получать магические способности.

Семья Атриды получает эту планету и тут начинаются проблемы и приключения. Род Атриды назван автором не случайно – здесь прямая аллюзия на персонажей из этого рода из греческой мифологии Агамемнона и Менелая, чьи судьбы были причудливыми, но трагическими.

Также в этом фантастической вселенной существуют и прекрасные отсылки во времена матриархата – мощного женского ордена, выступающего за сохранение и развитие расы людей.

Главным персонажем является молодой Пола Атрид, который не только должен выжить вместе с матерью, которая фактически становится жрицей опасного культа, но и завоевать доверие местных жителей, преодолеть кучу опасностей и стать лидером среди места, где господствуют гигантские черви и воду добывают даже из мертвых. Жители пустынного Арракиса поверят в Пола Атрида как в мессию и это превратит Дюну в лучший мир.

Поскольку "Дюна" была вполне правдиво признана одним из лучших фантастических и научных произведений, автор ФренкГерберт написал еще пять книг, действие которых происходит в этой вселенной.

Экранизация этого фильма в 1984 году режиссером Дэвидом Линчем тоже стала культовой, поэтому советуем непременно ею насладиться.


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