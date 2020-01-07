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США отказали в визе главе МИД Ирана

  • 7.01.2020, 12:02
США отказали в визе главе МИД Ирана

Чиновник должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В соответствии с Соглашением между ООН и правительством США 1947 года Соединенные Штаты обязаны разрешать доступ в штаб-квартиру организации иностранным дипломатам, однако Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики".

Госдепартамент США отказался комментировать агентству эту информацию. В миссии Ирана в ООН заявили, что узнали об отказе Зарифу в визе из СМИ, официального подтверждения они пока не получали.

Подробности о причинах отказа в визе не сообщаются. Встреча и поездка Зарифа были запланированы до последней вспышки напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.


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