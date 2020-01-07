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«Он, по-вашему, не белорус?»: школьник из Гродно не смог проехать в автобусе по справке в Пинске

  • 7.01.2020, 12:15
«Он, по-вашему, не белорус?»: школьник из Гродно не смог проехать в автобусе по справке в Пинске
Иллюстрационное фото

Диалог с кондуктором взбудоражил пассажиров.

Об удивительной ситуации, сложившейся в пинском городском автобусе, ехавшем по шестому маршруту, рассказал сайт «Мой Пинск». Вечером 3 января в этом автобусе ехал школьник со своей бабушкой. К ней он приехал в гости из Гродно. И пускай проезд для школьников сделали бесплатным по всей Беларуси, но есть нюанс, по которому гродненский школьник оказался нелегалом в пинском автобусе,

Кондуктор поинтересовалась оплатой проезда. Мальчик показал справку. «Не пойдет твоя справка. Ты не из Брестской области. Такие правила. Так что плати 60 копеек», — цитирует ресурс слова кондуктора.

Этот диалог взбудоражил других пассажиров: «Он, по-вашему, не белорус? Можно подумать, иностранец приехал. Ужас просто! Докатились». Но кондуктор была непреклонна: таково решение властей, а она всего лишь исполнитель.

Ситуация может показаться неоднозначной. Но если вчитываться в соответствующие постановления, то все становится на свои места.

Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г. №202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся» учащиеся имеют право на бесплатный проезд в том случае, если следуют от места жительства к месту учебы и обратно. Второй пункт этого постановления дает право областным Советам депутатов принимать дополнительные меры по соцподдержке.

Как выяснили пинские журналисты, «Брестский областной «совет депутатов» установил дополнительную социальную поддержку в виде предоставления с 1 сентября по 30 июня права на бесплатный проезд учащимся учреждений общего среднего и специального образования, расположенных на территории Брестской области, на автомобильном транспорте общего пользования».

— Если бы мальчик был из Ивановского, Лунинецкого района или любого другого населенного пункта Брестской области, за проезд платить не пришлось бы, — резюмировали в Пинском автобусном парке.


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