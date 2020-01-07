Видеофакт: Дым от лесных пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины 7.01.2020, 12:18

Фото: AP

Жители этих стран пока не ощущают запаха гари.

Дым от лесных пожаров в Австралии, охвативших страну с ноября прошлого года, достиг Чили и Аргентины, сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter, передает РБК.

На прикрепленных спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили. Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, передает телеканал T13 Móvil.

Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.