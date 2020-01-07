Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона «террористической организацией» 7.01.2020, 12:35

1,241

За решение проголосовали все 233 депутата.

Сегодня парламент Ирана (Меджлис) проголосовал за решение внести министерство обороны США в список террористических организаций. Решение было принято на фоне эскалации напряженности между странами после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает телеканал Press TV.

За решение проголосовали все 233 депутата.

Парламент объявил террористами всех сотрудников Пентагона, дочерних компаний и учреждений, а также тех, кто участвовал в убийстве генерала Сулеймани.

После голосования иранские законодатели скандировали "Смерть Америке" и призывали к мести в отношении США.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.