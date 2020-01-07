Не будьте наивными 13 7.01.2020, 12:40

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Лукашенко обеспечивает в первую очередь российские интересы.

Как смешно иногда читать некоторые белорусские источники, которые думают, что Лукашенко оторвется от российской нефтегазовой иглы и станет проводить реформы, да и вообще чуть ли не в ЕС и НАТО нас поведет, пишет телегам-канал МКБ.

Вы реально такие наивные? За 25 лет правления Лукашенко не было проведено ни одной человеческой реформы. Все это время, что Лукашенко у власти, Беларусь все глубже и глубже интегрировалась с Россией и дошло до того, что Россия прямым текстом говорит, хотите нефть и газ по цене Смоленской области, значит сдавайте суверенитет и давайте объединяться еще глубже. Ну куда уже, казалось, можно глубже, если и так полное дно (общие границы, общая таможня и т.д.).

Мы думаем, что в ближайшие дни подписание по нефти и газу все же будет, но какой ценой? Нам никто не скажет, в 2011 уже былая похожая ситуация, и Газпром тогда купил за копейки "Белтрансгаз", хотя до этого Лукашенко говорил, что продавать не будет, но как пришел момент, начал говорить обратное: "Что, должен был молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит?"