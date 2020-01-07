В Украине измерили уровень счастья 5 7.01.2020, 12:48

Женщины и жители юга чувствуют себя лучше всех.

Gradus провел опрос среди городских жителей Украины на тему счастья, одиночества и ожиданий. LIGA.net публикует результаты

Прочная январская традиция всего Интернета не оставила нас равнодушными, и мы решили подвести итоги 2019-го. Но подошли к вопросу немного глобальней: команда Gradus, сервиса быстрых опросов в смартфоне, провела опрос среди городских жителей на тему счастья, одиночества и ожиданий.

Как мы это делали (методология): опрос, самозаполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus. Выборка: люди в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением от 50 000 жителей и более. Онлайн-панель репрезентативна по полу, возрасту, региону, типу населенного пункта. Даты проведения поля: 26-27 ноября 2019 года. Количество респондентов, принявших участие в опросе, – 774 человек.

Мы попросили жителей Украины оценить уровень своего счастья по шкале от 0 до 10. Вот что мы поняли:

- в среднем женщины чувствуют себя немножко счастливее мужчин, 6,6 баллов против 6,1;

- 25-44 года — счастливые в жизни человека, оценка счастья в этом возрасте 6,6;

- надо жить у моря, южане самые счастливые украинцы, на 6,7 баллов.

Без паники, уровень счастья в пределах нормы

Справедливости ради, хочу заметить, что оценка счастья в 6-7 баллов — это очень даже в среднем по жизни.

Если верить первым исследованиям счастья Брикману и Кэмпбеллу и их трудам "Hedonic relativism and planning the good society", референтное значение уровня счастья — 7 баллов.

Как они это выяснили? Фокус-группы с пейджерами. Каждый раз, когда пейджер "испытуемого" подавал сигнал, ему нужно было ответить на два вопроса: оценить по шкале от 1 до 10, насколько он счастлив в данный момент, и что сейчас происходит в жизни. Вне зависимости от жизненных ситуаций, почти все отмечали "7".

Исследователи пришли к выводу, что люди живут в состоянии "умеренного, но не вполне удовлетворительного" счастья. Есть пиковые моменты радости или горя, но со временем значение возвращается к нормативам. Только очень потрясающие события могут повлиять на уровень общего счастья, в целом, мы всегда "держимся" в пределах нормы.

Усталость и надежда

Результаты нашего исследования также показали, что в конце года большинство наших соотечественников чувствуют усталость и напряжение. 2019 год и правда выдался насыщенным и эмоциями, и событиями. Не смотря на усталость, надежда и радость идут следом, и не дают спектру эмоциональных состояний перейти совсем в сильный минор.

Более 70% респондентов чувствуют переутомление несколько раз в неделю или каждый день, несмотря на то, что большинство из них вполне выполняет суточную норму по количеству часов сна. Гипотетически, это может быть связано с недостачей витамина D, но это совсем другое исследование.

Возвращаясь к итогам года и планам на предстоящий, как ни странно, более половины респондентов не имеют привычки составлять детальные планы на будущее. 52% планируют лишь глобальные события своей жизни, без привязки ко времени, либо планируют отдельные задачи, события.

Также существенная часть ответивших (42%) составляют планы в краткосрочной перспективе (день-неделя-месяц).

Планы с рамкой в несколько лет пользуются наименьшей популярностью среди наших соотечественников. Возможно потому, что требуют детальной проработки, конкретики и специального навыка, а возможно, из-за нестабильной ситуации в стране.

Украинцы думают о будущем, и преобладает положительный настрой. Оптимизм (40%) и интерес (33%) – два чувства, которые испытывают респонденты, думая о своем будущем. Тревога находится на третьем месте по распространенности (31%), но следом за ней идут уверенность (17%) и радость (12%).

Как и завещал дедушка Маслоу, обязательными условиями счастья большинство респондентов считают базовые ценности: здоровье свое и близких, финансовая обеспеченность и безопасная/мирная жизнь.

Ценности самореализации (интересная работа, творческая самореализация, путешествия, профессиональный успех и т.п.) стоят на втором месте.

2019 год оставил после себя усталость и напряжение, но мы держимся. Это не мешает нам сохранять оптимизм и положительный настрой по отношению к следующему, 2020 году.