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США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков поближе к Ирану

  • 7.01.2020, 13:07
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США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков поближе к Ирану
иллюстрационное фото

В случае необходимости они могут нанести удар по Ирану. 

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News. Ранее о переброске шести B-52 на Диего-Гарсию на фоне обострения отношений с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани со ссылкой на данные Пентагона сообщила военный корреспондент CNN Барбара Старр. По словам ее собеседника из Минобороны США, с авиабазы в Индийском океане B-52 могут быть задействованы против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ, однако сама по себе переброска бомбардировщиков еще не означает, что такой приказ отдан, сообщает РБК.

В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны. Со ссылкой на данные Пентагона WSJ сообщает, что в регион планируется вернуть шесть B-52.

Эксперты службы Aircraft Spots, отслеживающей перемещение военных самолетов, сообщают, что два B-52 вылетели на Диего-Гарсию с авиабазы Barksdale в Луизиане. В то же время ELINT News отмечает, что переброска B-52 на этот остров в Индийском океане в преддверии возможной атаки на объекты в Иране выглядит предпочтительнее размещения бомбардировщиков на авиабазе Аль-Удейд в Катаре: та ближе к потенциальному противнику, но при этом находится в зоне досягаемости иранских ракет, в то время как до базы на Диего-Гарсии от границ Ирана более 3,5 тыс. км, а такое расстояние ни одна иранская ракета преодолеть не способна.


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