ПЦУ ожидает признания со стороны еще четырех церквей 7.01.2020, 13:22

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Фото: lb.ua

Митрополит Епифаний уверен, что в этом году процесс продолжится.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний ожидает, что Православную церковь Украины в 2020 году могут признать еще четыре поместных церкви. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой", сообщает unian.net.

По словам Епифания, в этом году продолжится процесс признания ПЦУ. "Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас", - отметил глава ПЦУ. При этом он отметил, что Москва хочет приостановить данный процесс, который сейчас происходит вообще в православии.

Однако Епифаний выразил надежду, что православный мир консолидируется и постепенно церковь за церковью будет и в дальнейшем участвовать в признании автокефального статуса ПЦУ.