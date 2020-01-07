Трамп допускает переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном 7.01.2020, 14:21

Дональд Трамп

Белый дом готов к диалогу с Тегераном, если тот будет себя вести как нормальная страна.

Президент США Дональд Трамп допускает переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном, заявила 6 января на брифинге советник Белого дома Келлиэнн Конуэй, сообщает "Гордон" со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп возможным убедить Иран провести соответствующие переговоры, она ответила, что Трамп "открыт", и если Иран "захочет вести себя как нормальная страна, то безусловно".

О полном выходе из ядерной сделки Тегеран объявил 5 января. Решение приняли после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.