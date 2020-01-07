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В Беларуси выпустили монету, под знаком которой в стране прошел 2019 год

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  • 7.01.2020, 14:39
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В Беларуси выпустили монету, под знаком которой в стране прошел 2019 год
Фото: Lev Paraskevopoulos

На ней изображена редкая птица.

Нацбанк, который с 2007 года поддерживает кампанию «Птица года», выпустил серебряную и медно-никелевую монеты с большим подорликом.

Подарок нумизматам и бердвотчерам увидел свет 27 декабря 2019 года, когда монеты официально вышли в оборот, пишет «Брестская газета».

Их отчеканили на Республиканском государственном предприятии «Казахстанский монетный двор НБ РК» в Усть-Каменногорске.

Большой подорлик – это редкая птица, которая находится под угрозой исчезновения во всем мире и которой в Беларуси еще сохранилось 120-150 пар – больше, чем во всем Европейском союзе!

«Когда мы узнали, что подорлик стал птицей года, я полез в интернет посмотреть, в каких странах уже вышли монеты с этой птицей. Оказалось, что с большим подорликом выпустили монеты только загадочные Шетландские острова и австралийский Falcon Island, местные монеты с подорликом также вышли в Польше. Это все. Тираж белорусских памятных монет, как всегда, небольшой, и дальше узкого круга коллекционеров они, скорее всего, не выйдут, а жаль, потому что образовательный потенциал монетных дворов уникален», – рассказал директор АПБ Александр Винчевский.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 – Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International, в которую входят организации из 121 страны. АПБ – это более 2 500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы. Только вместе мы сможем сохранить дикую природу нашей страны – присоединяйтесь и вы!

Орлиными монетами можно расплачиваться – это законное платежное средство Республики Беларусь. Но, наверное, интереснее иметь такую необычную монету в своей коллекции. Кстати, такой сувенир – прекрасная идея для подарка!


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