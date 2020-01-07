Как прошло Рождество в Коложской церкви XII века 2 7.01.2020, 14:58

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Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

Чтение Евангелия шло на белорусском языке.

Главной православной святыней в Гродно считается Святопокровский собор, а вот одной из самых древних – Коложская церковь, построенная еще во времена Древней Руси. Туда и отправились журналисты «Белсата» в ночь на Рождество.

Коложская или Борисоглебская церковь находится недалеко от центра Гродно, но вот подъехать к ней не так просто. Единственный путь ведет через Коложский парк, скованный снегом и льдом. Можно считать, что те верующие, которые отправились сюда на службу, назначенную на 12-ю ночь, действительно в чем-то переступили через себя и имели твердую мотивацию.

«Идите вперед и креститесь!»

Во дворе церкви верующих встречает «живой вертеп»: рождественский шатер, который символизирует место рождения Христа, но… с живыми овцами и козами. Семьи, которые приходят с детьми, в обязательном порядке подходят к животным, которых можно погладить и даже покормить.

Чтобы овцам и козочкам было не так холодно (палатка с ними находится на ветру, а со стороны Немана идет влага), в вертеп наложили много сена, в которое овцам приходится прятаться.

Службу в Коложе ведет настоятель прихода о. Александр Болонников. Попутно сбоку другой священник исповедует людей. Интересно, что прихожане в самой древней церкви неплохо знают друг друга, потому что все время здороваются между собой и со служителями храма. Много детей.

«Идите вперед и креститесь!» – с такими словами отец отправляет двух маленьких дочек через толпу. Верующих, несмотря на мороз, много: негде протолкнуться.

По-церковнославянски, по-русски, по-белорусски

Церковные песнопения идут по-церковнославянски, некоторые песни – по-русски, а вот чтение Евангелия от Матфея – по-белорусски.

Православная церковь в Гродно вообще выделяется количеством белорусскоязычных священников и национальных культурных инициатив. Например, в приходском центре при Каложской церкви, совсем рядом, не первый год действует Библиотека имени Ларисы Гениюш.

В конце службы о. Александр приветствует всех с Рождеством, а верующие по дороге домой, словно огоньки в темноте, растеклись по тропам мрачного замерзшего Коложского парка.