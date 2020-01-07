закрыть
7 января 2020, вторник, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Главное теперь не участие, а победа

5
  • 7.01.2020, 15:11
  • 1,805
Главное теперь не участие, а победа
Карикатура: Сергей Елкин / DW

Начнется следующая Олимпиада, а россиянам покажут лучшие выступления 1980 или 2014 года.

Автор Telegram-канала "Сталингулаг" подытожил финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

- Вот зря вы накинулись на Матч ТВ из-за того, что позавчера, вместо поражения молодежной сборной России по хоккею, вам показали победу 2011 года. Учитывая дисквалификацию нашей страны на ближайшие 4 года такой прием станет обычным явлением особенно во время проведения крупнейших спортивных мероприятий. А пока это были, так сказать, учения, как например те, что совсем недавно проводились по изоляции рунета. Ну, а что? Начнется следующая Олимпиада, а нам в это время покажут лучшие выступления советских олимпийцев в 1980 году или в 2014 в Сочи. И плевать, что в Токио Олимпиада летняя, а в Сочи была зимняя, главное, ведь, теперь не участие, а победа, и не важно, когда она была. День Победы с каждым годом празднуем все шире и шире, так и тут будем!

А с ухудшением экономической ситуации применять эту практику можно и в других областях, тем более, что в народе еще жива память о "вкусной советской колбасе по 2.20". Так можно впредь и говорить по телевизору: помните, какая колбаса была? а? вспомнили?! Вот считай и наелись!


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский