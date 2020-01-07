Главное теперь не участие, а победа 5 7.01.2020, 15:11

1,805

Карикатура: Сергей Елкин / DW

Начнется следующая Олимпиада, а россиянам покажут лучшие выступления 1980 или 2014 года.

Автор Telegram-канала "Сталингулаг" подытожил финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

- Вот зря вы накинулись на Матч ТВ из-за того, что позавчера, вместо поражения молодежной сборной России по хоккею, вам показали победу 2011 года. Учитывая дисквалификацию нашей страны на ближайшие 4 года такой прием станет обычным явлением особенно во время проведения крупнейших спортивных мероприятий. А пока это были, так сказать, учения, как например те, что совсем недавно проводились по изоляции рунета. Ну, а что? Начнется следующая Олимпиада, а нам в это время покажут лучшие выступления советских олимпийцев в 1980 году или в 2014 в Сочи. И плевать, что в Токио Олимпиада летняя, а в Сочи была зимняя, главное, ведь, теперь не участие, а победа, и не важно, когда она была. День Победы с каждым годом празднуем все шире и шире, так и тут будем!

А с ухудшением экономической ситуации применять эту практику можно и в других областях, тем более, что в народе еще жива память о "вкусной советской колбасе по 2.20". Так можно впредь и говорить по телевизору: помните, какая колбаса была? а? вспомнили?! Вот считай и наелись!