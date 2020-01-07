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Легионеры хоккейного минского «Динамо» заговорили по-белорусски

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  • 7.01.2020, 15:26
Легионеры хоккейного минского «Динамо» заговорили по-белорусски

В видеоролике они поздравляют белорусов с Рождеством.

7 января минское "Динамо" принимает в очередном матче чемпионата КХЛ китайский "Куньлунь", начало в 16:00. Клубная пресс-служба информирует, что игра "посвящена Рождеству и состоится на белорусском языке", сообщает "Еврорадио".

На "Минск-Арене" болельщиков ждет выступление группы "Стары Ольса", "элементы оформления в белорусском рождественском стиле", колядование, рождественские развлечения и мастер-класс для детей "Рождественская звезда".

По-белорусски заговорили даже легионеры хоккейного минского "Динамо". В видеоролике они поздравляют белорусов с Рождеством и приглашают болельщиков на сегодняшний матч, обещают "показать лучшую игру".


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