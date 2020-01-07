«Баста»: 41 год назад был свергнут режим «камбоджийского Лукашенко» 1 7.01.2020, 15:45

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Падение еще одного идейного последователя коммунизма.

41 год назад был свергнут режим Пол Пота в Камбодже. Геноцид, ложь, безумие и - вишенкой на торте - бесславное поражение в "маленькой победоносной войне" с Вьетнамом. Еще 1 января диктатор говорил о захвате Ханоя и Сайгона, а через неделю его чиновники дрались за места в поездах, покидающих Пномпень. Некоторые погибли в давке. Те, кто не успел, предстали перед трибуналом и соревновались уже в том, кто сдаст большее количество соучастников. Зрелище, говорят очевидцы, мерзкое было, пишет Telegram-канал "Баста!".

Пол Пот был этаким жестким аналогом Лукашенко в Камбодже, где устроил в прямом смысле агроад. Население разделили на три категории. Первая - послушные крестьяне-рабы. Им позволили жить. Вторая - те же крестьяне, но жившие какое-то время на неподконтрольных диктатору территориях. Они подлежали насильственному перевоспитанию. Третья - студенты, интеллигенция, просто получившие хоть какое образование. Их ждала смерть. Пол Пот уничтожал ненавистную ему интеллигенцию и вообще всех, кто казался слишком умным. Оставшихся в живых принудительно гнали работать на поля и в джунгли.

Так же как и Лукашенко Пол Пот был поклонником коммунистического пути развития и искренне ненавидел коренное население своей страны. После свержения он еще почти 20 лет носился по болотам и джунглям, сея светлое будущее, пока одним прекрасным днем его не отравили ближайшие соратники.