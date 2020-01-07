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Две страны готовятся вывести войска из Ирака

  • 7.01.2020, 16:01
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Две страны готовятся вывести войска из Ирака
иллюстрационное фото

Это делается из соображений безопасности.

По соображениям безопасности Германия перебросит часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт. Временно на родину своих военных может отозвать и Словакия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDnes.

В частности, Министерство обороны Германии сообщило о своих планах депутатов Европарламента в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

Своих военных готовится эвакуировать и Словакия. 7 словацких солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО, могут быть возвращены домой.

Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.

Зато в чешском Минобороны уже заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке. "Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.

Парламент Ирака в воскресенье принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьба к США о помощи стране. Трамп пригрозил Багдада санкциями, "которых они никогда не видели". Это стало ответом на убийство в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада.


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