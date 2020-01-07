Правозащитник: Социальное государство существует только на бумаге 3 7.01.2020, 16:38

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Первый шаг к изменениям — отмена контрактной системы.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек прокомментировал для сайта praca-by.info требования профсоюза РЭП к властям Беларуси.Правозащитник отметил, что значительная часть из тех проблем, с которыми в его организацию обращаются люди, нашла отражение в требованиях профсоюза:

- Я ежедневно сталкиваюсь с проблемами людей. И могу сказать, что они зачастую действительно загнаны в тупик. Социальное государство существует только на бумаге, но в жизни этого конечно нет.

Активист считает, что для реализации большинства требований Платформы профсоюза не нужны большие затраты, а достаточно «воли государства»:

- Сегодня много денег уходит в коррупцию. Новости об этом звучат почти каждый день. Но если наладить правоохранительную систему, будут экономиться и бюджетные средства. Громкие факты из так называемого «дела медиков» про чиновников Минздрава, где в среднем взятки доходили до 80 000, 100 000, 200 000 долларов. И это только то, что нашли. Деньги у государства есть и они должны идти в развитие социальных программ, а не в коррупцию.

Олег Волчек пояснил какие проблемы, актуальные для широких слоев населения, РЭП предлагает решить в своих требованиях к правительству:

Отмена контрактной системы

И начнем с вопроса, который сегодня очень беспокоит людей — это отмена контрактов. То, что сейчас происходит в Беларуси в этой сфере — это действительно современное рабство. Один их наиболее частых вопросов, с которым к нам обращаются — проблемы уволиться.

Когда работникам отказывают в увольнении до истечения срока действия контракта, они готовы идти на любые меры. Многие просто не выходят на работу, чтобы уволиться формально за прогулы. И радуются, что хотя бы таким образом удается разорвать отношения с нанимателем.Поэтому контракты — это то, от чего нужно в первую очередь отказаться. Вместо них должны быть нормальные бессрочные договора, чтобы человек подал заявление за месяц или полтора и его уволили.

Почему встал сегодня так остро этот вопрос? Потому что когда люди устраиваются и им обещают одно, а на самом деле все по-другому. Многие пытаются через полмесяца уволиться и тут возникает целый ряд проблем.

Не вижу проблемы, чтобы вообще отменить контрактную систему. Для этого достаточно одно лишь политического решения. В первую очередь это подняло бы имидж страны. Причем довольно быстро, поскольку на международной арене этот вопрос звучал неоднократно.

Увеличение пенсионного возраста и страхового стажа

Сначала власти подняли до 20 лет срок выплаты страховых взносов. Раньше было 5 лет. В 90-х годах и начале 00-х не у многих была легальная работа. Все работали, но стал вопрос к 60 годам, что люди не могут набрать нужный стаж. И параллельно возникают ситуации, когда люди лишаются пенсии, хотя они работали. Кто-то в России работал и платил туда взносы, кто-то в Украине, кто-то в других странах. Но так сложились обстоятельства, что на развале СССР многие разъехались.

Отдельно стоит отметить, что не многие могут дожить до пенсии в 65 лет. За последние годы у нас еще увеличилось количество суицидов в стране. Сейчас мы занимаем одно из ведущих мест в Европе по количеству суицидов.

Одна из уязвимых категорий, которая часто обращается за помощью в нашу организацию —это призывники. Сейчас одна из причин почему молодежь не хочет идти в армию — то, что 1,5 года эти не входят в страховой стаж. И люди говорят – ну и смысл тогда нам туда идти? В страховой стаж нужно вернуть и армию, и учебу. Не говоря уже об отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также уход за людьми с инвалидностью и престарелыми.

Государство должно стремиться, чтобы человек был образован. Чтобы люди были заинтересованы пойти в университет. Чем это плохо? Человек будет дальше развиваться, станет высококвалифицированным специалистом или решит сделать научную карьеру. Всем понятно, что государство от этого только выиграет.

Обеспечение жильем

Современный мир сегодня требует, я так наблюдаю, что бы нация была интеллектуальной в целом. И смотрите недавно Лукашенко отметил, сегодня отток специалистов в образовании происходит из-за чего – нету жилья. В Платформе профсоюза предусмотрены одноразовые субсидии для молодых семей. Я уверен, что для государства реально найти такую форму, что бы она не кабалой.

Если бы у молодых врачей, которые сейчас также массово уезжают, например, в Польшу была хотя бы возможность построить квартиру ситуация была бы иной.

Медицина, лекарства и забота о старшем поколении

Цены в наших аптеках нереальны по отношению к нашим зарплатам и к мировому рынку. То есть те же лекарства в Польше, Литве и в Украине можно дешевле купить. Люди не здоровеют: это понятно и с Чернобылем связано, и с другими проблемами экологии. Мы однозначно должны контролировать цены на лекарства. После 50 лет большинству нужны медикаменты, чтобы поддерживать организм. Если не будет такой программы, то люди будут больше умирать. Фактически мы видим, смертность у нас то же довольно катастрофическая, а рождаемость на нуле.

Сегодня льготные рецепты на лекарства существуют для инвалидов, но не для пенсионеров. А есть те, у которых имеется заболевание, но он не инвалид ни 1, ни 2 группы. Поэтому это важный вопрос и нужно уделять пожилым людям внимание. Когда в соседнюю Украину приезжаешь, все-таки уважение к старшему поколению есть и есть льготный проезд у них рецепты льготные. Почему власти Беларуси не хотят сделать подобные социальные гарантии и для наших пожилых людей?

Безработица: идти на биржу и получать копейки?

Конечно же нужно решить вопрос с безработицей. Пособия у нас совсем низкие и люди не видят смысла идти становиться на биржу труда и эти копейки получать. Я поддерживаю, что нужно платить пособие безработным — 70% от средней зарплаты.

Кроме того, нужно дать возможность получить образование, хотя бы курсы какие-то, те же IT-курсы, почему бы и нет. Власти же постоянно заявляют, что мы IT-страна. Я уверен, многие людей после 35-40 лет поменяли бы профессию, учитывая, что сегодня она востребована.

Судебно-правоохранительная система: не делать из человека правонарушителя

Самый серьезный блок для правозащитников в требованиях РЭП — это судебно-правоохранительная система. Это требует действительно большого труда: с новым правительством нам нужно ввести независимых судей, независимость прокуроров, создать нормальный следственный комитет, чтобы он адекватно работал.

Основные жалобы от людей — это незаконное привлечение к административной ответственности. Это поголовно и масштабно идет и когда мы, правозащитники, изучаем, мы видим грубое нарушение административного процесса.

Людей загоняют из-за чего на административку, хотя нет состава преступления. Чтобы бюджет местный пополнить деньгами? А это, мы раньше не могли понять откуда берутся, больше 3 000 000, в среднем, протоколов административных.

Мы сторонники с Михаилом Пастуховым, чтобы давать человеку предупреждение и не делать из него правонарушителя. В чем тут опасность, все равно они все попадают в базу и годами там, если надо для каких-либо целей — могут затребовать. Например, если устраивается человек на работу на специальные объекты. В базе может быть показана информация об административных правонарушения за 12 лет. А для чего все это показывается?

Административная ответственность только год действует, а потом она должна быть закрыта и все, и никто об этом не должен знать. Вместе с тем очень много нарушений по работе милиции идет конечно.

Отдельно хочу выделить важный момент — у нас гражданское общество практически не может легализоваться нормально. Мы по-моему сегодня единственная страна из СНГ, где очень сложная процедура зарегистрировать общественную организацию.

Например, в Грузии зарегистрировать фонд можно за два дня и никаких проблем. Всю процедуру можно сделать онлайн. Это адекватная практика, которая способствует развитию гражданского общества. В Беларуси регистрация некоммерческой организации — это сложнейший процесс с большой вероятностью провала, если властям что-то не понравится. Регистрация должна происходить по изъявительному принципу.