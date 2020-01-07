Журналист об уходе Лукашенко: Все баяны в Беларуси порвали бы! Все шампанское бы выпили! 1 7.01.2020, 16:16

Встретим следующий Новый Год с новой властью.

Хорошо, что у меня нет привычки хранить воспоминания. Если бы я их хранил, у меня голова раскололась бы. Поэтому о конце года – кратко, и без эмоций, пишет журналист Валерий Ступаченко для «Бобруйского курьера».

Конец нынешнего года получился занятным – стоит вспомнить еще раз недавнее развеселое шоу под рекламным слоганом «Все на выборы»!

Я бы дал этому шоу другое название – «Математика по-белорусски». А про такое понятие, как «элементарная порядочность» здесь лучше вообще не упоминать… Не поймет чиновничье племя, о чем это тут вообще толкуют… Им в их коррупционных «таити» не до человеческих ценностей. И незачем и некогда – успеть бы: «распилить» и распределить.

Следом неожиданно всплыли события 20-летней давности – серия бесследных исчезновений политических оппонентов несменяемого уже более четверти века белорусского диктатора.

Для Европы в те годы это было что-то новенькое, оригинальное, позаимствованное откуда-то из Южной Америки…

Помню, подумалось тогда – «Что за черт? Может, у нас в Беларуси дают мастер-класс главные специалисты планеты в этом вопросе – папа Док (Дювалье), Норьега, Пиночет, Стресснер, Сомоса, братья Кастро, Саддам Хуссейн, семейство Кимов – в полном составе, даже с вызванным с того света дедушкой-основателем династии, в прошлом – капитаном Советской армии?».

Нет, обошлись тут, судя по всем «показаниям», своими, белорусскими специалистам, без «именитых» консультантов.

А пару недель назад, 20 лет спустя, по его словам, прямой участник тех событий сдал с потрохами всю свою «банду смерти» – со всеми ее делами и делишками, деталями и нюансами, мелкими и крупными. И даже с количеством сделанных выстрелов.

И в конце, как вишенка на торт, назвал сумму полученного наличными от командира-подполковника гонорара – за убийство лидеров оппозиции… И самого главного заказчика этих похищений и убийств (по имеющейся у него информации) тоже назвал…

Реакция правителя и его окружения на эту «явку с повинной» откровенно затянулась. Страна и Европа ждали. И дождались.

24 декабря в интервью известному российскому журналисту правитель выразился откровенно, и оттого, как всегда – шедеврально, цитата: «В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления».

Как говорится: приехали! «Чистосердечно», но пока без «явки». Никто никого в этом интервью за язык не тянул… Чай не Средневековье – чтобы «тянуть»…

Впрочем, эта фраза-признание – пустая формальность, т.к. в течении прошедших 20 лет история этого наглого и вызывающего преступления оставалась для белорусов секретом полишинеля…

Они, белорусы, все знали. В крайнем случае – догадывались. Но – молчали (хоть и не все, не «поголовно»). Ожидали обещанную со дня на день райскую жизнь с набитыми под завязку холодильниками. Ту самую жизнь, которую безрезультатно ждут и по сей день, 20 лет спустя. Только уже злясь и чертыхаясь. Поминая недобрым словом. Вспоминая: а есть ли в чулане вилы…

Но нет худа без добра. Срочно возобновлено следствие об исчезновении экс-министра МВД Ю. Захаренко.

Правда, есть опасения, что, как и в деле о взрывах в апреле 2011 года, в «деле» Захаренко срочно найдут нескольких «крайних», и так же срочно «приведут приговор в исполнение» и уничтожат все улики.

Тем временем каждый месяц в Беларуси открываются «хиты сезона» – новые «Ломбарды» и «Секонд-хэнды».

Все просто – в «Ломбард» можно недорого сдать какую-то вещь из дома, а в соседнем «Секонде», так же недорого, купить поношенные «обновки». Своего рода круговорот белорусских денег в природе… палочка-выручалочка… особенно для провинции. Богатеющей, то есть – беднеющей на глазах.

А вот 27 декабря Бобруйский суд уделил нашему «интернет-изданию» без малого четыре часа. Нас судили! В суде праведном, с «условно-досрочным» названием: «Без вариантов».

Даму-истицу из «комиссии» не удовлетворили в статье две фразы, где косвенно упоминалось то ли ее участие, то ли ее присутствие в одном из помещений в период недавних досрочных выборов. Смутила ее сама конструкция этих двух фраз.

То, что в урне для «забрасывания» бюллетеней щель в 2-3 см; то, что одна и без «охраны» в помещении для голосования – это, видимо, самый цимус.

А вот если пресса, интернет-ресурс какой-нибудь об этом напишет – это нарушение права на… ну, вы сами понимаете. Видимо, «случайно» международная цивилизованная общественность (в отличие от нецивилизованной) не признала ни одни выборы, что проходят тут с середины 90-х…

Разбирательство в зале суда было очень серьезным. Правда, все это время «опрашивали» не того человека! Он: «Я – не тот! Та организация – ликвидирована!» А ему в суде: «Потом будете ходатайствовать». Он: «У меня работник по трудовому договору этой работой занимается!» Ему, – так не прозвучало, но по смыслу получается: – «А нам и надо допросить того, кто ничего не знает…». В общем, все по логике, все по уму. А «вторая серия» будет показана там же 16 января будущего года. Приходите!

После суда, на улице, один товарищ, вздохнув, выдал такую фразу: «Это ж сколько у людей свободного времени, чтобы такой ерундой полдня заниматься! За счет бюджета, причем! За счет нас, налогоплательщиков!». (Фразу эту я здесь, признаюсь, «облагородил»).

А еще в декабре приятно удивили минчане. Пять раз (!) выходили в центре города на массовые акции протеста против возможного объединения со слетевшей с катушек, агрессивной, воинственной Россией. Опять вспомнившей, что она – империя. И все земли вокруг – конечно, ее.

Восьмого декабря собралось около двух тысяч. И масса бело-красно-белых флагов над головами! Это было здорово!

Больше всего запомнились глаза людей – молодых и старых, мужчин и женщин. Глаз потухших, безразличных, «никаких», как на наших бобруйских улицах, там не было и в помине. Глаза у минчан были совсем другие – с радостью, с надеждой, с решимостью, с весельем, с юмором.

И искренний, дружный, многотысячный крик: «Колхозной диктатуре – баста!», «Далучайцеся!», и привычное, но по-прежнему актуальное: «Жыве Беларусь!».

Такие же глаза, такие же лица в последние годы я постоянно вижу у наших соседей – в Украине…

А затем, через пару недель, задним числом, «родная власть» отжалела нескольким организаторам этих акций по 15 суток отсидки. Это уже даже и не смешно. И даже не просто глупо… Это факт не имеет определения. За гранью находится это факт.

Засадить в свои застенки истинных, самых настоящих патриотов Беларуси, готовых по первому зову отдать жизни за ее независимость – это откровенная тупость и «вредительство». Более того – «тянет» и на предательство Родины. Какая еще страна сама, добровольно посадит в тюрьму тех, кто борется за независимость этой же страны?

…Шел бы он уже пенсию, как-никак 66-й год землю топчет… Играл бы в свой хоккей, растил бы с юными девицами арбузы, лабал бы на баяне свой бессмертный хит «Льет ли тееплый дощь, падает ли снех…».

Президента из него за эти 26 лет все равно не получилось. Что это за «отец нации», если только на топливо цены поднимал за этот год 28 раз?! А пенсионный возраст, коммуналка, проезд, продукты, и все остальное… Это не отец, а злющий отчим…

Ушел бы он на пенсию, и народ… на радостях гужанулся бы от души! Все баяны в Беларуси порвали бы! Все шампанское бы выпили! И порядок сохранился бы без всяких автозаков, и ОМОНа… Счастливые люди – добрые, они целуются, а не буянят!

Поздравлять неуважаемого мной персонажа с Новым Годом не буду, я – его не поклонник.

А бобруйчанам, и всем остальным белорусам тоже, желаю в Новом, 2020 году здоровья, счастья, удачи, достатка и обязательно – чтобы сбылись все ваши мечты! А также – чтобы не болели ваши дети, и чтобы не было войны!

И чтобы Беларусь оставалась независимым государством, и следующий Новый Год мы встречали бы с новым, умным, толковым, грамотным Президентом, за фразеологию которого не было бы стыдно ни в стране, ни за ее пределами. Жыве Беларусь!