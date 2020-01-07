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В Иране из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 50 человек

  • 7.01.2020, 16:50
В Иране из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 50 человек
Фото: REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Церемония отложена.

Более 50 человек погибли в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, более 200 пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших.

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.


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