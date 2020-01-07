Белорус Вязович лидирует после третьего этапа «Дакара» 1 7.01.2020, 17:02

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Фото: МАЗ

МАЗ показывает прекрасный результат на ралли-рейде.

7 января в Саудовской Аравии состоялся третий этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков. Второе место занял экипаж «МАЗ» Сергея Вязовича, пишет «Трибуна».

Ралли Дакар

7 января 2019 года

Этап 3

Мотоциклы

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 4:08.23

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +9.39

3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +13.16

Положение после этапа 3

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 11:17.56

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +15.02

3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +15.14

Внедорожники

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 3:48.01

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +3.31

3. Якуб Пшигонский (Польша, «Мини») +4.19

Положение после этапа 3

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») – 11:00.20

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +4.55

3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +8.09

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — 3:59.15

2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») — +4.54

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — +11.13

5. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») - 25.17

Положение после этапа 3

1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») — 11:34.01

2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — +2.18

3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — +20.01.

10. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») - 1.28.46