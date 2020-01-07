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Ученые разгадали секрет самой дорогой картины да Винчи

  • 7.01.2020, 17:07
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Ученые разгадали секрет самой дорогой картины да Винчи

Картина долгое время считалась утраченной.

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», изображающую Христа с прозрачным шаром в руке, символизирующим мироздание, пишет mk.ru. Эксперты воспроизвели модель данного шара в натуральном объеме.

Самое интересное, что на картине шар не искажает пространство позади себя. Ученые с помощью компьютерной графики выяснили, что шар является не цельным, а полым внутри. Его диаметр – 6,8 см, толщина стекла – 1,3 мм. Шар расположен на расстоянии в 25 см от тела Христа.

Известно, что да Винчи был не только художником, но и ученым, изучал он и оптику. Картина «Спаситель мира» же долгое время считалась утраченной, в 2017 году ее продали на аукционе за 450 миллионов долларов. Полотно считается самым дорогим в истории произведением искусства.


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