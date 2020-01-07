Владимир Милов: Дорогие белорусы, скиньте уже эту гадину наконец 2 7.01.2020, 17:25

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Владимир Милов

Белорусский диктатор полностью повторяет стилистику Путина.

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов в "Фейсбуке" прокомментировал интервью Лукашенко главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову:

- Лукашенко обожает Сталина, пакт Молотова-Риббентропа, в детстве убивал кошек "ну а что, я без отца рос", отмазывается от ответственности за политические убийства в точности в стилистике Путина ("а кто эти люди, их смерть принесла больше вреда чем их жизнь") - дорогие белорусы, скиньте уже эту гадину наконец, просто омерзительный чувак, в этом интервью еще и бравирующий собственной мерзостью. (Про то что "а зато в Беларуси хорошие дороги" даже лучше не начинайте, а то я подробно и в весьма резких выражениях объясню вам, кто эти дороги оплачивает.)

P.S. Очень смешно он рассказывает про то, какая в Беларуси "высокотехнологичная экономика", с учетом того что две трети белорусского экспорта приходятся на Россию и страны СНГ, а крупнейшая статья экспорта - энергетические товары (реэкспорт российского сырья и продуктов его переработки).