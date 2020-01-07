закрыть
7 января 2020, вторник, 18:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Видеофакт: Украинские военные поздравили соотечественников с Рождеством

  • 7.01.2020, 17:55
Видеофакт: Украинские военные поздравили соотечественников с Рождеством

Они пообещали, что за родную страну будут стоять до конца.

Украинские военные на Донбассе записали видео, в котором поздравили украинцев с Рождеством.

Ролик опубликовал в Facebook украинский военный Виктор Сизон, пишет «Новое время».

«Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с „нуля“ передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым», — сказано в описании видео.

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов. Украинские военнослужащие в ролике передали привет своим родным городам и пообещали, что «за Украину будут стоять до конца».


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский