Видеофакт: Украинские военные поздравили соотечественников с Рождеством 7.01.2020, 17:55

Они пообещали, что за родную страну будут стоять до конца.

Украинские военные на Донбассе записали видео, в котором поздравили украинцев с Рождеством.

Ролик опубликовал в Facebook украинский военный Виктор Сизон, пишет «Новое время».

«Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с „нуля“ передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым», — сказано в описании видео.

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов. Украинские военнослужащие в ролике передали привет своим родным городам и пообещали, что «за Украину будут стоять до конца».