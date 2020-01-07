Павел Яблонский: Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко 7.01.2020, 18:07

Павел Яблонский

В МИД Польши считают, что Лукашенко ведет двойную игру

С одной стороны, диктатор Беларуси Александр Лукашенко показывает Западу, что якобы не готов поддаться диктатуре Кремля, с другой стороны, не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе.

Об этом в эфире "Польського радіо" заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

По его мнению, Лукашенко ведет двойную политическую игру, чтобы удержать власть.

"Сигналы, которые Беларусь посылает Западу, все слабее. С одной стороны, Лукашенко показывает, что не готов полностью объединиться, а точнее – поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, не видно, что он готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе".

"Польське радіо" напоминает, что 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь из-за отсутствия соответствующего соглашения. Эксперты считают, что это – форма давления Кремля на Минск с целью ускорения решения по углубленной интеграции Беларуси и России.