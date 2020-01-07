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Минское «Динамо» сделало Лукашенко рождественский подарок

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  • 7.01.2020, 18:38
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Минское «Динамо» сделало Лукашенко рождественский подарок

Минчане на своей площадке проиграли китайскому «Куньлуню».

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" безвольно проиграло "Куньлуню" со счетом 1:5, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — КУНЬЛУНЬ — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

ДИНАМО: Карнаухов (Тэйлор); Знахаренко — Еременко, А.Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Граньяни (А) — Морроу, Спунер — Паре — Принс; Евенко — Готовец, Мартынов — Демков — Дроздов; Денисов — Аносов, Павленко — Китаров — Павлович (А).

КУНЬЛУНЬ: Грубец (Смит); Челиос – Мерфи, Вонг — Миллер — Фу; Осипов — Спроул, Шинкарек — Кейн — Бруле; Райнхарт — Шустр (А), Дэфацыа — Крэкнэл (А) — Ип (К); Уэрак — Локхарт — Смит-Пэли.

ШАЙБЫ: 0:1 — Локхарт (26:21). 0:2 — Ип (27:49). 1:2 — Демков (Граньяни, Спунер, 31:01). 1:3 — Ип (Шинкарук, Крэкнелл, 49:42). 1:4 — Шинкарек (Уэрак, 54.43). 1:5 — Вонг (Спроул, Миллер, 55.56).


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