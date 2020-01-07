Мастер-класс по переводу стрелок 2 7.01.2020, 19:00

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Иллюстративное фото: pskovrail.ru

От Лукашенко до районных чиновников.

Любопытная параллель между выступлениями диктатора и пинских вертикальщиков.

Посещая 7 декабря приехал минский храм Свято-Елисаветинской обители, Лукашенко не ограничился поздравлениями православных верующих с Рождеством.

Говоря об экономике, он похвалил сельчан за достойно пережитый сложный год. И покритиковал город за скромные успехи в промышленности. Впрочем, диктатор практически сразу нашел корень проблем: по его мнению, виной всему внешний фактор, пишет «Солидарность».

— Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует.

Любопытный момент: в первые дни нового года пинская районная газета «Полесская правда» опубликовала статью под говорящим заголовком «Информационно-пропагандистская группа Пинского райисполкома выступила в Парохонске».

В публикации цитируется отчет районных вертикальщиков за прошедший 2019-й год. Приведем цитату:

— Отдельный респект работникам сельскохозяйственной отрасли. Вспомните, как катастрофически из-за погодных условий начинался текущий год и как триумфально он завершается — зерна собрано более сотни тысяч тонн, а показатели в животноводстве являются не только лучшими в области, но и некоторые — лучшие в стране.

Ничего не напоминает? Вот еще одна цитата:

— Несколько иное положение дел в промышленности. Но здесь все же следует иметь в виду, что 90% предприятий, расположенных на территории района, имеют республиканское подчинение, что предполагает целый ряд факторов, на которые местная власть влияния не имеет.

Совпадение ли это, или характерная для всех уровней руководства тенденция, но пока власти не начнут брать ответственность за свои действия, не перекладывая вину за провалы на других, нас и правда ждут непростые времена.