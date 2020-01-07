Авария под Речицей: из-за «учителя» перевернулся микроавтобус 8 7.01.2020, 19:16

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Фото: УВД Гомельского облисполкома

«Учитель» применил экстренное торможение перед микроавтобусом.

Около 6 вечера 6 января в ДТП под Речицей попал «Мерседес Спринтер» с прицепом, который направлялся из Хойников в Гомель. В машине, по сообщению УВД Гомельского облисполкома, находились три пассажира и водитель. На 87-м километре трассы М10 за микроавтобусом, двигавшимся в левой полосе, появился неизвестный автомобиль темного цвета, передает kp.by.

Водитель этой машины, переключая свет фар с ближнего на дальний, сигнализировал о требовании уступить ему дорогу. Когда этого не случилось, темный автомобиль неизвестной марки по соседней полосе обогнал микроавтобус, выехал на крайнюю левую полосу движения и неоднократно применял экстренное торможение, создавая тем самым аварийную ситуацию. В результате «Мерседес Спринтер», вынужденный также экстренно тормозить, ушел в неуправляемый занос, его прицеп оторвался, вылетел в кювет. Сам автомобиль перевернулся на правый бок. Один из пассажиров пострадал.

С переломом ребер он доставлен в больницу.