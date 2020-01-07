Путин неожиданно прилетел в Сирию и встретился с Асадом 11 7.01.2020, 19:33

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О визите не сообщалось заранее.

Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в столицу Сирии Дамаск. О визите не сообщалось заранее, передает svoboda.org.

Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с диктатором Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь.

По словам Пескова, Путин отметил, что "пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности". Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь.

В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу.