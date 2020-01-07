Найдена первая планета размером с Землю в зоне обитаемости 7.01.2020, 19:41

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Будущие миссии могут определить, есть ли на планете атмосфера.

Космический телескоп TESS обнаружил свою первую планету размером с Землю в обитаемой зоне – TOI 700 d. Она вращается вокруг звезды, и на ней потенциально может быть жизнь. Новая планета вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, отмечают в NASA.

В течение 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, а это повышает шансы планеты быть пригодной для жизни. В системе TOI 700 также есть еще две планеты, ближайшая к звезде – каменная - с периодом вращения 10 дней. Средняя планета, которая может быть газовой, вращается за 16 дней, передает zn.ua.

Будущие миссии могут быть в состоянии определить, есть ли на этих трех планетах атмосферы, и если да, то даже определить их состав.

"TESS был разработан и запущен специально для поиска планет размером с Землю, которые вращаются вокруг близлежащих звезд", - отметил Пол Герц, директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

TESS в течение своей двухлетней миссии должен помочь ученым найти новые планеты, пригодные к жизни. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тысяч звезд на расстоянии до 300 световых лет. Спутник будет искать на ярком фоне звезд крошечные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.