закрыть
7 января 2020, вторник, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Временный президент Венесуэлы Гуйадо вернулся в парламент

  • 7.01.2020, 20:02
Временный президент Венесуэлы Гуйадо вернулся в парламент
Хуан Гуайдо в Каракасе, 7 января 2020 года

Хуан Гуайдо смог пройти во Дворец Национальной ассамблеи, заблокированный силовиками.

Лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник, 7 января, смог пройти во Дворец Национальной ассамблеи (парламента страны) после получасовых препирательств с сотрудниками сил безопасности, заблокировавшими вход в здание. Он исполнил национальный гимн вместе со своими сторонниками в зале заседаний, передает DW.

Всего несколькими минутами ранее кресло председателя занимал соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра, ранее объявивший себя новым главой парламента. Однако Парра покинул помещение к моменту появления лидера оппозиции в зале.

Накануне вечером Гуайдо обвинил силовиков в блокировании оппозиционных депутатов парламента в здании отеля. По данным издания El Nacional, свыше 90 парламентариев пришли в гостиницу Paseo Las Mercedes в Каракасе на встречу с временным президентом. Впоследствии силы безопасности и сотрудники разведки страны окружили гостиницу.

Оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента

Оппозиция 5 января вновь провозгласила Гуйадо председателем Национальной ассамблеи страны. Депутаты провели голосование в здании редакции местной газеты, поскольку не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силами безопасности.

Ранее в тот же день Луис Парра объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности. Однако оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила об отсутствии необходимого кворума на сессии. Глава Венесуэлы Николас Мадуро сразу после объявления результатов признал законным назначение нового руководства парламента во главе с Луисом Парра.

США, в свою очередь, поздравили Хуана Гуайдо с переизбранием на должность председателя Национальной ассамблеи. Евросоюз также продолжает считать Гуайдо легитимным председателем парламента.

США задумались о новых санкциях

Вашингтон изучает возможность введения новых санкций с целью усилить давление на венесуэльское правительство, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Адресные и экономические штрафные меры могут затронуть, в частности, кубинские и российские предприятия, добавил он. По словам Абрамса, компании из России контролируют около 70 процентов торговли венесуэльской нефти.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский