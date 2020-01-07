Временный президент Венесуэлы Гуйадо вернулся в парламент 7.01.2020, 20:02

Хуан Гуайдо в Каракасе, 7 января 2020 года

Хуан Гуайдо смог пройти во Дворец Национальной ассамблеи, заблокированный силовиками.

Лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо во вторник, 7 января, смог пройти во Дворец Национальной ассамблеи (парламента страны) после получасовых препирательств с сотрудниками сил безопасности, заблокировавшими вход в здание. Он исполнил национальный гимн вместе со своими сторонниками в зале заседаний, передает DW.

Всего несколькими минутами ранее кресло председателя занимал соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра, ранее объявивший себя новым главой парламента. Однако Парра покинул помещение к моменту появления лидера оппозиции в зале.

Entramos al hemiciclo. Aún quedan diputados resteados siendo agredidos a las afueras por las fuerzas represivas de la dictadura.



La dictadura y sus cómplices hicieron un ridículo y salieron corriendo. Estamos firmes.#100diputados #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/JUWSkCjWYy — Juan Guaidó (@jguaido) 7 stycznia 2020

Накануне вечером Гуайдо обвинил силовиков в блокировании оппозиционных депутатов парламента в здании отеля. По данным издания El Nacional, свыше 90 парламентариев пришли в гостиницу Paseo Las Mercedes в Каракасе на встречу с временным президентом. Впоследствии силы безопасности и сотрудники разведки страны окружили гостиницу.

Оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента

Оппозиция 5 января вновь провозгласила Гуйадо председателем Национальной ассамблеи страны. Депутаты провели голосование в здании редакции местной газеты, поскольку не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силами безопасности.

Ранее в тот же день Луис Парра объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности. Однако оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила об отсутствии необходимого кворума на сессии. Глава Венесуэлы Николас Мадуро сразу после объявления результатов признал законным назначение нового руководства парламента во главе с Луисом Парра.

США, в свою очередь, поздравили Хуана Гуайдо с переизбранием на должность председателя Национальной ассамблеи. Евросоюз также продолжает считать Гуайдо легитимным председателем парламента.

США задумались о новых санкциях

Вашингтон изучает возможность введения новых санкций с целью усилить давление на венесуэльское правительство, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Адресные и экономические штрафные меры могут затронуть, в частности, кубинские и российские предприятия, добавил он. По словам Абрамса, компании из России контролируют около 70 процентов торговли венесуэльской нефти.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.