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Кровельщик избил прораба из-за маленькой зарплаты

  • 7.01.2020, 20:10
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Кровельщик избил прораба из-за маленькой зарплаты
Бытовка на улице Ленина, в которой произошла драка.
Фото: СК

Инцидент произошел в Витебске.

33–летний житель Витебска работал кровельщиком в одной из строительных организаций. Получив очередной расчетный лист, он остался недоволен маленькой суммой, которую ему начислили за отработанное время.

Эмоциональный рабочий, будучи нетрезвым, пошел разбираться к прорабу. Мужчины подрались.

Как пишет издание «Народныя навiны Вiцебска», после этого рабочий сначала покинул бытовку, однако через некоторое время вернулся и сильно избил прораба, нанеся тому тяжкие телесные повреждения. Приговор суда: ближайшие пять лет рабочий проведет в колонии усиленного режима.


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