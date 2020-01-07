Количество погибших животных из-за пожаров в Австралии превысило миллиард 7.01.2020, 20:21

фото: mignews.com.ua

Об этом сообщили экологи.

Количество диких животных, погибших в результате масштабных пожаров в Австралии превысило 1 миллиард. Экологи из университета Сиднея и WWF Австралии считают, что такое количество является консервативной цифрой, пишет zn.ua со ссылкой на HuffPost.

Крис Дикман, эколог из Сиднейского университета, рассказал о том, что его первоначальная оценка в 480 миллионов животных была не только консервативной, но и исключительно для штата Новый Южный Уэльс и исключала значительные группы дикой природы, для которых не было данных о популяции.

"Первоначальная цифра – 480 миллионов - была основана на млекопитающих, птицах и рептилиях, плотность которых у нас есть, и эта цифра сейчас немного устарела. Сейчас уже более 800 миллионов, учитывая масштабы пожаров только в Новом Южном Уэльсе. Если 800 миллионов звучат много, то это еще не все животные на линии огня", - сказал он.

Эта цифра исключает таких животных, как летучие мыши, лягушки и беспозвоночные. С учетом этих цифр, сказал Дикман, "без всяких сомнений" потери превысили 1 миллиард.

Ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил эти оценки, повторив, что, учитывая рост пожаров с момента последних расчетов, 1 миллиард был бы скромным предположением.

В результате продолжающихся пожаров в Австралии погибли 25 человек, были разрушены или повреждены более 2000 домов и выжжена территория размером с Австрию.