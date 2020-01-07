Иран не выходит из ядерного соглашения 7.01.2020, 20:33

Аббас Арагчи

Иран не выходит из ядерной сделки, несмотря на снятие ограничений по обогащению урана.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

«Исламская республика Иран останется участником многостороннего ядерного соглашения и считает, что сейчас достигнут разумный баланс обязательств сторон по нему», — заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи.

По его словам, «разумный баланс» был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, но теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

«То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него», — говорится в разъяснении МИД Ирана.

Арагчи также подчеркнул, что считает недопустимым восстановление европейских санкций против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на его решение по обогащению ядерного топлива.

«Если они (европейцы — ред.) это сделают или поставят такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения», — приводит агентство позицию иранского МИД.

Кроме того, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.

5 января стало известно, что Иран снял все ограничения по обогащению урана.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.