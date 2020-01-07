CNN: США привели в боеготовность комплексы Patriot на Ближнем Востоке 7.01.2020, 21:02

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Комплекс ПРО Patriot Фото: Reuters

Американская разведка отслеживает все перемещения иранских военных.

Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает телеканал CNN (перевод - РБК) со ссылкой на свои источники.

«Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы еще внимательнее, чем до сих пор», — заявил CNN неназванный американский чиновник. Второй собеседник подтвердил, что в режиме повышенной готовности военные находятся уже несколько дней, однако вечером понедельника уровень бдительности был еще повышен, так как стало известно о «непосредственной угрозе нападения».

По данным CNN, американская разведка отслеживает перемещения в Иране военной техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет. Собеседники телеканала отмечают, что такие меры могут быть как попыткой Тегерана укрыть технику от ударов со стороны США, так и подготовкой к собственному удару.

Возможными целями для ударов Ирана в США считают свои военные базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

7 января секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани заявил, что в Тегеране располагают полной информацией об оснащении 19 военных баз США, расположенных неподалеку от границ Ирана, и их личном составе и рассматривают 13 возможных сценариев возмездия за нанесенный американским дроном удар, жертвой которого стал генерал Касем Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп, по приказу которого был нанесен удар по Сулеймани, предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана США нанесут 52 удара по целям в Иране с применением «новейшего оружия».