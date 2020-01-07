Чем закончился провал Путина в Черногории 7.01.2020, 21:32

Теперь черногорцы избавляются от «русского мира» и в общественной жизни - и даже в религии.

Редактор LIGA.net любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них.

Берите алгоколь и садитесь поудобнее. Сегодня мы отправляемся на Балканы, где в 2016 году Главное управление Российской Федерации (бывшее ГРУ РФ) совершило отчаянную попытку убить своего главного политического врага в Черногории и вернуть маленькое 600-тысячное государство в орбиту влияния России, получив выход в Адриатическое море - вотчину НАТО.

КОГО РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ УБИТЬ И ЗАЧЕМ. Самая интересная фигура в этой истории вовсе не среди бездарных российских функционеров. Ведь, история за историей, вам уже должно было стать ясно, что золотые годы русских шпионов остались далеко в прошлом.

Эта история во многом о политическом лидере Черногории, бывшем коммунисте Джукановиче. И пока вы не забросали его помидорами, я сразу уточню, что нынче он главный идеологический враг Кремля в этой стране, сторонник НАТО и Евросоюза.

Традиционно Черногория шла в фарватере политики Сербии - главного стратегического союзника России на Балканах. Черногория издавна была любимым местом отдыха российских туристов. И российское влияние в этой стране было чрезвычайно высоко. По разным оценкам, около половины недвижимости в стране принадлежит российским олигархам. Сам Джуканович многие годы говорил о дружбе с Россией и необходимости самых крепких отношений.

Все изменилось в 2006 году, когда страна вышла из конфедерации с Сербией. Это серьезно обеспокоило Россию. Но она решила поддержать молодую страну, рассчитывая купить ее благосклонность. Пока не поняла, что начала терять Черногорию. Россияне, например, просили дать им порт под военные нужды, чтобы получит доступ в Адриатическое море - но им отказали.

К началу российско-украинской войны на Донбассе стало ясно, что Черногория ушла из орбиты влияния Москвы: официальные власти маленькой страны присоединились к санкциям ЕС против РФ. Таким образом Черногория, находясь в очереди на членство в ЕС, решила поддержать политику ЕС. А позже, в 2015 году, Джуканович забил последний гвозь в отношения с Россией: власти объявили своей задачей интеграцию в НАТО.

Джуканович - невероятно популярный политик у себя дома. В разных статусах он управляет страной с 1991 года. Именно от него зависит очень многое в стране, потому что его действительно любят (54% на последних выборах). Если Джукановича убрать - сильное влияние Сербии и России, умноженное на контроль над властью, позволило бы переломить настроения. Например, 20% в парламенте имеет абсолютно пророссийская партия, за которую голосуют в основном местные сербы (которых по переписи 2003 года в стране около 30%).

В 2014 году Главное управление Российской Федерации начинает формировать отдельную агентурную сеть на территории Черногории. Базой для работы ГУ РФ стала соседняя Сербия, откуда ведется вся практическая работа, в том числе закупки оборудования и вербовка людей. Главная задача - остановить процесс интеграции Черногории в НАТО и, по возможности, уничтожить действующую политическую элиту страны.

ПЛАН "АДРИАТИКА". Сразу после разрыва Черногории и Сербии, россияне начали с помощью денег формировать в Черногории русское лобби. Очень похожая история с Украиной, когда какой-нибудь Медведчук летает в Москву и там делает вид, что он на что-то влияет. Так в Москву начали летать черногорские политики - за деньгами и поддержкой пророссийских избирателей в Черногории.

Забавный факт: один из организаторов переворота должен был прилететь из Черногории на встречу в Москву. Он попросил денег на билет. Ему отправили $800 через отделение Western Union, которое распологалось... на соседней улице со штаб-квартирой ГУ РФ в Москве.

Многочисленные переговоры, создание агентурных сетей, финансирование акций протеста - все переговоры об этом позже будут опубликованы спецслужбами. А пока в Сербию направили двух граждан России - кадровых сотрудников Главного управления РФ Эдуарда Широкова (был военным атташе при посольстве РФ в Польше, депортирован в 2014 году как агент ГУ РФ) и Владимира Моисеева (настоящие имена стали известны позже).

С этого момента россияне начинают с территории Сербии курировать проект под условным названием "Адриатика". Его цель - свержение Джукановича и его политической группы, чтобы привести к власти пророссийское политическое крыло. Среди контактов россиян - генералы и полковники, а также националисты как в Сербии, так и в Черногории. "Правительство должно быть немедленно смещено, а народ Черногории должен востать", - главный лейтмотив тайных встреч и обсуждений группировки.

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ПЛАН МОСКВЫ. Все планировалось провернуть в день выборов 2016 года. Во-первых, оппозиция должна была собрать 5000 черногорцев на протесты. Во-вторых, с территории Сербии сотрудники ГУ РФ должны были предоставить около 500 человек из среды сербских националистов, которых оденут в форму полицейских (все оборудование было закуплено заранее и хранилось в Черногории - дубинки, форма, противогазы, рации).

Идея была в том, чтобы создать иллюзию: силовики переходят на сторону протестующих. Также вооруженные люди должны были оказать огневое прикрытие протестующих против специальных отрядов полиции. Еще одна группа должна была обстрелять полицейских под парламентом и организовать захват здания.

На операцию отводилось двое суток. За 48 часов оппозиция должна была захватить парламент, сформировать новое правительство, взять под арест премьер-министра ("Если не выйдет захватить - надо убить") и провести массовые аресты по стране против прозападной политической элиты.

После этого страна должна была уйти под полный контроль России через сербский центр влияния. Это означало бы, например, военную базу России в Адриатическом море, еще одну страну на Балканах, ставшую пленницей российских политических амбиций.

НО ВСЕ ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ. За четыре дня до выборов один из завербованных в Черногории агентов запаниковал и совершил ошибку, а полиция перехватила его телефонный разговор: "У меня проблемы с моими людьми... Они нервничают... Что мы должны делать? Сегодня, завтра?".

В день выборов начались облавы. 20 сербских националистов успели задержать на территории страны, в том числе бывшего генерала полиции Сербии. Другие участники заговора скрылись. Были задержаны местные оппозиционеры, которые работали в рамках кремлевского плана.

Как выяснилось, спецслужба Черногории прослушивала россиян и завербованных агентов. Кадровый сотрудник ГУ РФ Широков дал команду одному из подчиненных агентов в Черногории совершить убийство премьера - любым удобным образом. Но агент сдался спецслужбам и признался во всем, получив полную защиту как свидетель.

Спецслужбы быстро установили, кем являются Широков и Моисеев. И затребовали у Сербии выдать российских агентов. В Сербию спешно вылетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, чтобы вывезти агентов. Разумеется, Сербия их отпустила. Ныне Широков и Моисеев получили приговоры удаленно, но находятся в базе розыска Интерпола.

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА. Черногория сегодня полноценный член НАТО. В течение ближайших пяти лет присоединится к Европейскому Союзу. Но, кроме того, теперь все русское в стране, шаг за шагом, вычищается. Российское лобби выбрасывают из политики (от выборов к выборам падает поддержка пророссийских партий) и экономики (в том числе благодаря обоюдному санкционному режиму между РФ и Черногорией). Избавляются от "русского мира" и в общественной жизни - и даже в религии.

Например, одна из последних российских истерик связана со сворачиванием влияния самой крупной в стране Сербской православной церкви (да, у Черногории нет своей признанной церкви, но ее активно создают). Джуканович провел законопроект, которым власти смогут забрать у СПЦ 650 объектов, чтобы передать... Черногорской православной церкви. С ней, кстати, еще патриарх Филарет устанавливал связи и поддерживал. Пока Константинополь не хочет давать ей Томос, но это лишь вопрос 10-15 лет.

Став членом НАТО, Черногория позволила Альянсу полностью перекрыть Адриатическое море. Теперь все страны с выходом в это море - члены одного оборонительного блока. Кроме того, власти страны готовят часть залива Валданос под военную базу, которую могут передать Альянсу. Страна также в шаге от контракта на $36 млн на поставку более 150 машин HMMWV на нужды армии Черногории.

"Никакой радости приближение НАТО к нашим границам не вызывает... Ну зачем им НАТО?" - грустно комментирует Владимир Путин грандиозный провал российских спецслужб в Черногории.

А мы с вами поднимаем бокал за черногорских братьев, которые смогли и у которых получилось. Теперь они навсегда (ну или на очень длительный срок) защищены от любых поползновений русского мира.