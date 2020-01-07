закрыть
8 января 2020, среда, 0:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Почему у христиан два Рождества?

4
  • 7.01.2020, 21:51
  • 3,898
Почему у христиан два Рождества?
Фото: EPA

Когда на самом деле родился Иисус Христос.

Сегодня в Беларуси отмечается один из главных христианских праздников – Рождество Христово. “Гордон” рассказывает, когда на самом деле родился Иисус Христос, почему христиане празднуют его рождение в разные дни.

Когда родился Иисус Христос?

Исторический Иисус Христос, если он действительно существовал (а неопровержимых доказательств существования реального прототипа библейского Мессии нет), родился между 7 годом до нашей эры и 4 годом нашей эры. Точная дата его рождения тоже неизвестна; христианская церковь считает, что Христос родился 25 декабря – ровно через девять месяцев после того, как архангел Гавриил сообщил Деве Марии о непорочном зачатии (праздник Благовещения отмечается 25 марта).

На 25 декабря по юлианскому календарю, введенному императором Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры, приходилось и зимнее солнцестояние. Однако ко времени, когда празднование Рождества прочно вошло в традицию (по разным данным, это произошло в III–IV веке нашей эры; официально дата была закреплена на Эфесском соборе в 431 году), юлианский календарь на несколько дней отставал от астрономического. Непосредственно к Рождеству расхождение календарей не имело отношения, но создавало сложности при определении других церковных праздников, в частности главного христианского торжества – Пасхи, – дата которого рассчитывалась от дня весеннего равноденствия.

Откуда взялось 7 января?

Несовпадение привело к тому, что в 1582 году папа римский Григорий XIII ввел новый календарь (теперь его называют григорианским): после четверга, 4 октября 1582 года, наступила пятница, 15 октября. Процесс перехода на григорианский календарь сильно растянулся (Великобритания приняла новый стиль только в 1752 году), и если на момент введения григорианского календаря разница с юлианским составляла 10 дней, то к XX веку она увеличилась до 13. То есть 25 декабря для церквей, которые пользуются юлианским календарем, наступает на 13 дней позже, чем по григорианскому календарю. Собственно, этим и объясняется разница в датах празднования Рождества.

Боснийские сербы празднуют Рождество, 7 января 2020 года. Фото: EPA

“Особая” дата Рождества (она не имеет отношения к разнице в календарях) принята только Армянской апостольской церковью, которая отмечает рождение Христа 6 января. В армянской и раннехристианской традиции это праздник Богоявления, посвященный рождению и крещению Иисуса Христа (в остальных церквях Крещение теперь отмечается отдельно, 6 января по григорианскому календарю и 19-го – по юлианскому).

25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное?

Это не так. Действительно, к 1582 году, когда папа римский ввел новый календарь, христианство уже разделилось на католицизм и православие, и христиане восточного обряда, чтобы не подчиняться воле папы, продолжали пользоваться юлианским календарем. Тем не менее и католики, и православные праздновали Рождество в одну дату, но из-за разницы в календарях она приходилась на разные дни. Нет четкого конфессионального разделения по дате празднования Рождества и сейчас.

Кроме того, в 1923 году православная церковь провела календарную реформу: по предложению константинопольского патриарха Мелетия IV вместо юлианского был введен новоюлианский календарь (до 2800 года даты полностью совпадают с григорианским). Однако решение собора не было выполнено, и некоторые поместные православные церкви продолжают пользоваться юлианским календарем.

Как отмечал украинский историк Александр Зинченко, и в Российской империи до революции 1917 года, и в Советском Союзе после революции, выходным днем считалось именно 25 декабря, а традиция отмечать Рождество 7 января установилась только после развала СССР.

К настоящему времени григорианский календарь используют почти все церкви западной традиции, греко-католики и православная церковь Финляндии; юлианский – православные церкви в России, Украине, Польше, Сербии и Грузии, а также Иерусалимский патриархат, Украинская греко-католическая церковь; новоюлианский – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский патриархаты, православные церкви Румынии, Болгарии, Кипра, частично Греции и Северной Америки, а также румынские грекокатолики. Протестантские церкви тоже отмечают Рождество по-разному. Например, Англиканская церковь и лютеране празднуют 25 декабря, тогда как у баптистов-евангелистов дата определяется каждой поместной церковью или общиной отдельно.

Календари 1911-го и 1928 годов. На дореволюционном рождественские выходные приходятся на 25–27 декабря, на советском – на 25–26-е. Фото: istpravda.com.ua

популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский